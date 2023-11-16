متى سترسل روسيا روادها إلى القمر؟!

تعمل روسيا على مشروع متكامل لاستكشاف القمر، وتستعد لبناء قاعدة قمرية وإرسال الرواد إليها.

وحول الموضوع قال المصمم العام في شركة "إينيرغيا" الروسية للصناعات الفضائية، فلاديمير سولوفيوف:"إرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر من المفترض أن يتم في الفترة ما بين عامي 2031 و2040".

وتبعا للخطط المبدئية التي أعلن عنها سولوفيوف خلال الجلسة العامة للمؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر "الرحلات الفضائية المأهولة"، فإن روسيا ستبدأ بالتحضيرات لبناء قاعدة على سطح القمر في الفترة التي سترسل فيها الدفعات الأولى من روادها إلى هناك.

وأشار سولوفيوف إلى أن روسيا وتزامنا مع وصول روادها إلى القمر ستجري أبحاثا جيولوجية هناك، وهذه الأبحاث ستساعد في بناء القاعدة العلمية على سطح القمر، والمقرر بناؤها في الفترة ما بين عامي 2041 و2050.

إقرأ المزيد

وكان معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد أعلن، في 14 نوفمبر الجاري، عن بدء تجربة لعزل 6 أشخاص لمدة سنة في مختبرات خاصة في إطار تجربة لمحاكاة الرحلات المستقبلية المأهولة إلى القمر.

المصدر: تاس+وكالات روسية