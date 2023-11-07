الفضاء كما لم تره من قبل.. إطلاق أول صور كاملة الألوان للكون!

تظهر صور جديدة التقطها مسبار Euclid التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الكون بتفاصيل "ساحرة".

وأعادت المركبة الفضائية المدعومة من المملكة المتحدة، والتي انطلقت من فلوريدا في يوليو، صورها الخمس الأولى من موقعها على بعد حوالي مليون ميل من الأرض. ومن بينها لقطة لـ 1000 مجرة تنتمي إلى مجموعة Perseus التي تبعد 250 مليون سنة ضوئية، ومنظر لسديم رأس الحصان في كوكبة أوريون.

وهناك أيضا مجرة حلزونية مذهلة، و"مجرة قزمة غير منتظمة" وعنقود كروي - كرة كثيفة تضم حوالي 400 ألف نجم قديم.

Euclid's first images are here ✨



These five images illustrate Euclid's full potential; never before has a telescope been able to create such razor-sharp images across such a large patch of the sky, and looking so far into the distant Universe.



👉 https://t.co/9w2UfPREQcpic.twitter.com/Sug4drvgqs — ESA (@esa) November 7, 2023

وتعد الصور الخمس بمثابة الخطوة الأولى في مهمة Euclid التي تستغرق ست سنوات لإنشاء أكبر خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن.

Our next image shows Euclid’s view on a globular cluster called NGC 6397.



This is the second-closest globular cluster to Earth, they are collections of hundreds of thousands of stars held together by gravity.



Currently no other telescope than Euclid can observe an entire… pic.twitter.com/JAdOmmADnY — ESA (@esa) November 7, 2023

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "لم يسبق أن تمكن تلسكوب من إنشاء مثل هذه الصور الفلكية شديدة الوضوح عبر مثل هذه البقعة الكبيرة من السماء".

Most galaxies in the early Universe don’t look like a neat spiral like our own, but are irregular and small.



They are the building blocks for bigger galaxies like our own, and we can still find some of these galaxies relatively close to us. This first irregular dwarf galaxy… pic.twitter.com/TAWjTTC0EH — ESA (@esa) November 7, 2023

ويتمركز Euclid في L2، "نقطة Lagrange الثانية"، وهو موقع في الفضاء بين الأرض والشمس حيث تميل الأجسام المرسلة إلى البقاء في مكانها.

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ويكمن هدف المسبار في التوصل إلى فهم أفضل للمكونين الغامضين اللذين يشكلان 95% من الكون: المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وتربط المادة المظلمة (على عكس المادة العادية لا تعكس الضوء أو تبعثه) المجرات معا، ما يخلق بيئة للنجوم والكواكب والحياة.

وفي الوقت نفسه، فإن الطاقة المظلمة هي الظاهرة الغامضة التي تدفع المجرات بعيدا عن بعضها البعض وتتسبب في تسارع توسع الكون.

ويأمل الخبراء في الإجابة على سؤالين رئيسيين: ما هي القوانين الفيزيائية الأساسية للكون، وكيف نشأ الكون ومما يتكون.

المصدر: ديلي ميل