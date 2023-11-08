أوروبا تسعى لتطوير مركبات لإيصال البضائع إلى المحطة الفضائية

تسعى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للحصول على مركبات تمكنها من شحن البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رئيس الوكالة، جوزيف أشباكر:"أقترح إقامة مسابقة للشركات الأوروبية لتطوير مركبات يمكنها نقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2028، بحيث تكون هذه المركبات قادرة على إيصال الحمولات إلى المحطة والعودة بحمولات إلى الأرض، هذا الشيء تفتقد إليه أوروبا حاليا".

وأضاف: "ستعقد مناقصة سيتم فيها تحديد الشركة أو مجموعة الشركات التي ستتعاقد معها وكالتنا لتطوير هذا النوع من المركبات، وفي حال وافقت الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية على هذا المشروع سيكون بالإمكان تطوير نسخ معدلة من هذه المركبات لإجراء رحلات فضائية مأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض وإلى خارج حدود هذا المدار".

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وأشار أشباكر إلى "أن (ESA) لن تطالب الدول الأعضاء فيها بتخصيص أموال إضافية لهذا المشروع، فقد عولجت مسألة التمويل، وستجمع الأموال من المستثمرين من القطاع الخاص، وبنفس الوقت فإن الوكالة مستمرة في تطوير صواريخ فضائية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية كانت تستخدم حتى عام 2015 مركبات (ATV) الخاصة بها لنقل البضائع إلى المحطة الفضائية الدولية، ونفذت 5 عمليات إطلاق لهذه المركبات ما بين عامي 2008 و2015، لكن هذه المركبات كانت تحمل البضائع إلى المحطة وتعود للأرض فارغة ويتم إغراقها في البحر، لذا قررت الوكالة التخلي عن فكرة تطوير مركبات معدّلة منها للرحلات المأهولة، وركزت على فكرة المشاركة في برنامج "Artemis" القمري.

المصدر: فيستي