وسائل إعلام: مشروع "غاليليو" يصل إلى طريق مسدود بسبب المقاطعة الروسية

توقف مشروع نظام الملاحة الفضائي الأوروبي "غاليليو" بسبب مقاطعة التقنيات الروسية له، وعدم توفر الصواريخ الفضائية الحاملة للأقمار الصناعية.

أفادت بذلك صحيفة "لا نوفيل تريبيون" الإلكترونية الفرنسية، الجمعة 27 أكتوبر.

وحسب الصحيفة فقد تم سحب صاروخ Ariane-5 من الخدمة، بينما لا يزال Vega-C وAriane-6 قيد التطوير، ومن المقرر أن تحقق أول رحلة لهما عام 2024. وقالت الصحيفة إن أوروبا تجد نفسها "في حفرة من الفرص".

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وبعد توقف صواريخ "سويوز" عن العمل في المشروع، توجه الأوروبيون إلى شركة "سبيس إكس" لسد الفجوة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت في وقت سابق، بأن وكالة الفضاء الأوروبية وشركة "سبيس إكس" اتفقتا على إطلاق أربعة أقمار صناعية للملاحة الفضائية إلى مدار الأرض، من المقرر لها أن تصبح جزءا من نظام الملاحة "غاليليو" الفضائي الأوروبي.

يذكر أن "غاليليو" هو نظام أوروبي عالمي للملاحة الفضائية. وفي عام 2023، ضم النظام 23 قمرا صناعيا نشطا في مدار الأرض، ويقدم هذا النظام خدمات الملاحة الفضائية لنحو 4 مليارات مستخدم حول العالم. وتبلغ دقة تحديد الموقع الجغرافي 20 سنتيمترا.

المصدر: تاس