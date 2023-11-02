فريق نسائي من رواد ناسا يكمل رابع مهمة نسائية بالكامل في التاريخ للخروج إلى الفضاء

أكملت رائدتا فضاء من ناسا أول مهمة لهن خارج محطة الفضاء الدولية، صباح الأربعاء 1 نوفمبر، وهو ما يمثل رابع نشاط خارج المحطة الفضائية للنساء بالكامل في التاريخ.

وقالت ناسا إن رائدتي الفضاء الأمريكيتين، ياسمين مقبلي (إيرانية الأصل) ولورال أوهارا، خرجتا من محطة الفضاء الدولية لإجراء بحث علمي وصيانة المحطة.

That's a wrap! Today's spacewalk outside the @Space_Station concluded at 2:47pm ET (1847 UTC).



Here's one more look at Earth from today's 6-hour, 42-minute spacewalk, taken shortly before @AstroJaws reentered the station. pic.twitter.com/NnaxZMs8FL — NASA (@NASA) November 1, 2023

وقامت الرائدتان، التابعتان لطاقم البعثة 70، باستبدال المحمل (أداة تسمح بحركة مقيدة نسبيا بين جزئين أو أكثر) لإبقاء المصفوفات الشمسية في محطة الفضاء الدولية تدور بشكل صحيح، بالإضافة إلى أنشطة صيانة أخرى، لكن نفاد الوقت لم يسمح لهن بإنهاء المهمة الرئيسية الأخرى المخطط لها للسير في الفضاء، وهي إزالة صندوق الإلكترونيات من هوائي الاتصالات بالمحطة، يسمى مجموعة الترددات الراديوية (RFG).

You know the drill! @LunarLoral uses the Pistol Grip Tool, or PGT, on a solar array joint while @AstroJaws opens the thermal cover on the @Space_Station to get a tool bag in this split-screen view from today's spacewalk. pic.twitter.com/cGpflt9c3m — NASA (@NASA) November 1, 2023

وبدأت مقبلي وأوهارا المهمة عندما خرجن من غرفة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية في الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، يوم الأربعاء 1 نوفمبر. واستمرت المهمة نحو 6 ساعات و42 دقيقة خارج المحطة، وكانت هذه المهمة 89 للخروج إلى الفضاء هي الأولى لكلا رائدتي الفضاء.

.@NASA_Astronauts Jasmin Moghbeli and Loral O'Hara are suiting up for a maintenance spacewalk set to begin at 8:05am ET today. https://t.co/blHCxlLB8i — International Space Station (@Space_Station) November 1, 2023

وانتهت المهمة خارج المحطة الفضائية الدولية بعودة مقبلي وأوهارا إلى غرفة معادلة الضغط، حيث بدأت إعادة الضغط في الساعة 18:47 بتوقيت غرينتش.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ ثلاث عمليات خروج إلى الفضاء سابقا بواسطة رائدتي فضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مئير في 2019 و2020. وتشكل مقبلي وأوهارا الثنائي النسائي الثاني الذي يقوم بإجراء نشاط خارج المحطة الفضائية وينفذ رابع مهمة نسائية بالكامل.

ومن المقرر أن تكمل أوهارا مهمة ثانية مماثلة في وقت لاحق من هذا العام مع رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. وسيقوم الثنائي بجمع الكائنات الحية الدقيقة كجزء من تجربة أثناء مهمة الخروج من المحطة الفضائية 90.

المصدر: سبيس