الهند تنجح باختبار كبسولتها المخصصة للرحلات الفضائية المأهولة

أجرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تجربة ناجحة للكبسولة التي ستستخدمها مستقبلا في الرحلات الفضائية المأهولة.

وأشارت صحيفة Indian Express إلى أن (ISRO) نفذت يوم السبت الماضي عملية إطلاق ناجحة لكبسولتها الفضائية التي ستستخدمها في إطار برنامج Gaganyaan لإرسال رواد إلى الفضاء مستقبلا.

ومن جهته أشار رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إلى أن التجربة تمت بنجاح، لكن عملية إطلاق الصاروخ والكبسولة تأخرت قليلا بسبب ظروف الطقس في منطقة الإطلاق، وبسبب بعض المشكلات التقنية، وبعدها جرى إطلاق الصاروخ في 21 أكتوبر من ميناء سريهاريكوتا الفضائي، تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت موسكو).

وبعد إطلاق الصاروخ انفصلت عنه الكبسولة في الجو، وهبطت بالمظلات في منطقة بخليج البنغال في المحيط الهندي.

إقرأ المزيد

في أغسطس 2018 كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد أعلن أن بلاده سترسل روادا إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي.

وفي سبتمبر 2022 قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India، إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل، والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyaan سيتم تجهيزها في روسيا.

من جهتها كانت قد أشارت مؤسسة Glavkosmos الروسية في وقت سابق إلى أن روسيا قامت بتدريب 4 رواد فضاء من الهند في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء وفي معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وأن هذه التدريبات أتت في إطار برنامج Gaganyaan الفضائي الذي تتعاون فيه المؤسسة مع مركز رحلات الفضاء البشرية التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

المصدر: تاس +وكالات روسية