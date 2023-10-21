حل لغز الإشارات الغامضة القادمة من "كوكب الجحيم" على بعد 40 سنة ضوئية من الأرض

أطلقت "أول أرض خارقة" اكتشفها العلماء إشارات غريبة منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وربما توصلوا الآن إلى اكتشاف السبب أخيرا.

إقرأ المزيد

ويوصف الكوكب الخارجي "55 كانكري إي" (55 Cancri e) باسم "الجحيم"، حيث يقدر أن تبلغ حرارة سطحه ما بين 1648 و2150 درجة مئوية، وذلك بسبب دورانه القريب جدا من نجمه.

واكتُشف الكوكب الساخن للغاية في عام 2004 وأظهر أحداثا غير قابلة للتفسير، حيث يصدر إشارات غريبة منذ ذلك الحين.

ويقع "55 كانكري إي" على بعد نحو 40 سنة ضوئية من الأرض، ويقترب من نجمه الأم على بعد أقل من 2% من المسافة بين الأرض والشمس، لدرجة أنه يكمل مدارا كاملا خلال 17 ساعة فقط، ويؤدي هذا إلى ظهور بعض الظروف القاسية إلى حد ما على الكوكب والتي تستعصي على التفسير.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن البراكين في هذا العالم الجهنمي تنفتح بشكل دوري وتطلق غازا ساخنا يشكل غلافا جويا، ثم يحترق هذا الغلاف الجوي ويترك الكوكب "أقرعا" مرة أخرى.

وتوضح الدراسة أن الإشارات الغريبة التي يطلقها الكوكب هي إشارة العبور الخاصة به، وهو الضوء المرئي من الأرض عندما يعبر "55 كانكري إي" أمام نجمه الأم، محدثا كسوفا صغيرا، والضوء المرئي عندما يمر الكوكب خلف نجمه.

إقرأ المزيد

ويعتقد العلماء أن الخلل في الغلاف الجوي للكوكب يمكنه أن يفسر إشارات العبور الغريبة هذه. عندما يكون الكوكب في مرحلته الخالية من الغلاف الجوي، لا يأتي أي ضوء مرئي من الغلاف الجوي للكوكب، ولكن سطح الكوكب الساخن لا يزال ينبعث منه ضوء الأشعة تحت الحمراء. وعندما ينتفخ الغلاف الجوي، يظهر كل من الضوء المرئي وجميع الإشعاعات القادمة من السطح في إشارة العبور.

وعلى الرغم من أن هذه مجرد فرضية، إلا أن العلماء يعتقدون الآن أنهم سيكونون قادرين على حل اللغز مرة واحدة وإلى الأبد بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا.

ولا يستطيع تلسكوب جيمس ويب الفضائي الحصول على صور من مسافات بعيدة للغاية فحسب، بل يمكنه أيضا التقاط صور بالأشعة تحت الحمراء. وستساعد صور الأشعة تحت الحمراء العلماء على تتبع الإشارات الضوئية ومقارنتها بوقت احتراق الغلاف الجوي.

وسيتضمن اختبار هذه النظرية تدريب تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) على الكوكب الخارجي الغريب.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Astrophysical Journal Letters.

المصدر: ذي صن