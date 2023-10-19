صور مبهرة يلتقطها مسبار جونو للعالم البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

التقطت مهمة جونو التابعة لناسا مناظر جديدة مذهلة لقمر المشتري "آيو" وسطحه المليء بالحمم البركانية.

وخلال تحليقه الأخير في 15 أكتوبر، مر مسبار جونو بالقرب من القمر الخامس لكوكب المشتري، آيو، وهو الجسم الأكثر نشاطا بركانيا في النظام الشمسي.

Jupiter's moon Io, the most volcanically active world in the solar system, as seen by the #JunoMission on Oct. 15. More at https://t.co/Ql7aCQvRqY



📸 Processed by Kevin M. Gill https://t.co/rVgUz5mLtbpic.twitter.com/ntVWdJcZbZ — NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 17, 2023

ويبدو سطح القمر مغطى بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة ومساحات كبيرة من البقع الحمراء المنصهرة في صور جديدة شاركتها وكالة ناسا على موقع "إكس".

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وأدى النشاط البركاني على آيو إلى تكوين بحيرات من حمم السيليكات المنصهرة على سطحه. ويمكن رؤية بقع حمراء داكنة بلون الصهارة منتشرة عبر القمر في الصور التفصيلية الجديدة من جونو، والتي تمت معالجتها بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية.

ومن المعروف أن آيو هو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى الأعلى في الغلاف الجوي، والتي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الكبيرة على الأرض.

وكوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، لديه ما مجموعه 92 قمرا. وآيو أكبر بقليل من قمر الأرض ورابع أكبر قمر في النظام الشمسي. وهو ثالث أكبر قمر لكوكب المشتري وأعمق أقمار غاليلي (أقمار المشتري الأربعة التي كانت أول الأجرام السماوية التي تم اكتشافها تدور حول جسم آخر غير الشمس بواسطة غاليليو غاليلي في عام 1610).

وتم استخدام البيانات التي جمعت بواسطة أداة JunoCam لإنشاء مقطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني للقمر البركاني، والتقاط سطحه من زوايا مختلفة أثناء مرور المسبار الفضائي فوقه.

المصدر: سبيس