"روس كوسموس" تدرس إمكانية تعديل رحلة مركبتها القمرية القادمة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الخبراء يدرسون إمكانية إدخال تعديلات على خطة رحلة مركبة "لونا-26" التي ستطلق إلى القمر مستقبلا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة: "يدرس الخبراء إمكانية إدخال تعديلات على رحلة مركبة لونا-26 التي ستطلق إلى القمر مستقبلا، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة إطلاق مركبة لونا-25".

وأضاف البيان: "القرار النهائي بشان التعديلات لم يتخذ بعد، وستتم دراسته مع مراعاة التصميم الفني والتقني لمركبة لونا-26".

وكان رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف قد أشار سابقا إلى أن "روسيا تخطط لإطلاق مهمات أخرى لاستكشاف القمر، ومهمة لونا-26 ستنطلق عام 2027، ومهمة لونا-27 في عام 2028، أما مهمة لونا-28 فبعد عام 2030".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا أطلقت مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية في 11 أغسطس الماضي، وفي 13 أغسطس أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وأثناء توجه المركبة إلى مدار القمر تعرضت لمشكلة تسببت بفشل مهمتها، لتعلن وكالة "روس كوسموس" عن تحطمها لاحقا على سطح القمر.

المصدر: فيستي