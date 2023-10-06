دار الموضة الإيطالية "برادا" تشارك في تطوير البزات الفضائية لبعثة "أرتميس – 3"

تشارك دار الموضة الإيطالية Prada في تطوير البزات الفضائية التي سيستخدمها رواد الفضاء في بعثة " أرتميس – 3" القمرية التابعة لـ"ناسا" والتي يخطط لتحقيقها عام 2025.

وأفادت وكالة ANSA الإيطالية بأن اتفاقية بهذا الشأن وقعتها "برادا" مع Axiom Space، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال السياحة الفضائية والتكنولوجيات.

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن الشركتين ستتعاونان في عملهما على التصميم والبحث عن حلول ابتكارية واختيار المواد التي تضمن الحماية وتتصدى لتحديات الفضاء الكوني والبيئة القمرية على حد سواء.

وحسب Prada فإنها ستستفيد من الخبرات متعددة الأعوام للعلامة التجارية وتكنولوجياتها في البحث عن حلول ابتكارية تصميمية واستخدام المواد.

يذكر أن البزات الفضائية سيتم تطويرها على أساس نموذج Exploration الخاص بالعمل في الفضاء المكشوف. ومن شأنها ضمان مرونة أكثر ووقاية في أثناء العمل في البيئة القاسية. وسيتم تجهيز البزات بالأدوات اللازمة لدراسة التربة والتجارب العلمية.

يذكر أن برنامج "أرتميس–3" يقضي بأن تطلق عام 2025 مركبة "أوريون" الأمريكية المأهولة بواسطة صاروخ Space Launch System فائق الثقل. ويتوقع أن يهبط طاقم المركبة الذي يضم رائدة فضاء ضمنا على سطح القمر.

المصدر: تاس