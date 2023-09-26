لافروف: هناك آفاق واعدة للتعاون مع تونس في مجال الفضاء

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عن نية روسيا استكمال تعاونها مع تونس في مجال الفضاء وإطلاق أقمار صناعية تونسية جديدة.

وخلال المباحثات التي جمعته اليوم الثلاثاء في موسكو مع نظيره التونسي، نبيل عمار أشار لافروف إلى نية روسيا في استمرار التعاون مع تونس في مجال الفضاء وقال: "هناك آفاق واعدة في مجال الفضاء، قمنا عام 2021 بإطلاق أول قمر صناعي تونسي، ونعمل على إطلاق 5 أقمار صناعية أخرى".

وكانت روسيا قد أطلقت في مارس 2021 قمر "تحدي واحد"، أول قمر صناعي تونسي، وتم إيصال القمر إلى مدارات الأرض على متن صاروخ روسي من نوع "سويوز" أطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

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وهنأت وزارة الخارجية الروسية تونس حينها بهذا الإنجاز، وجاء في بيان الوزارة: "هذا الحدث يفتح آفاقا جديدة للتعاون الروسي- التونسي المثمر في الاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي.. نهنئ الشعب التونسي بالاختراق التاريخي في مجال التقنيات العالية في إطار مشروع للابتكار مشترك ونتطلع إلى تعميق التعاون متبادل المنفعة من أجل تطوير الصناعات الفضائية التونسية".

وتجدر الإشارة إلى شركات روسية وتونسية كانت قد وقعت عام 2019 مذكرة تفاهم في مركز "سكولكوفو" للابتكار، يتم بموجبها التعاون في تصنيع أجزاء الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أول مركز للفضاء في مدينة صفاقس التونسية.

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ووقع المذكرة عن الجانب الروسي كل من شركة "SPUTNIX سبوتنيكس" المتخصصة في تصنيع الأقمار الصناعية، وكذلك شركة "GK Launch Services" التابعة لوكالة الفضاء الروسية والمختصة في إطلاق الأقمار الصناعية، فيما وقع على المذكرة من الجانب التونسي مجموعة "تالانت".

المصدر: RT