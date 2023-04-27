"روس كوسموس" تعمل على إطلاق أقمار صناعية لدولتين عربيتين

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، يوري بوريسوف أن المؤسسة ماضية في التعاون في مجالات الفضاء مع العديد من الدول ومن بينها دول عربية.

وحول الموضوع قال بوريسوف: "إن روسيا تعمل على عقود لإطلاق أقمار صناعية لصالح عدة دول، وحتى العزلة التي حاولت أن فرضها علينا ما يسمى بمجموعة الدول السبع والولايات المتحدة لم تخف عددا من الدول مثل الجزائر وميانمار وفيتنام ومصر وجنوب إفريقيا التي تعمل معنا على عقود مختلفة لإطلاق الأقمار الصناعية، ونحن سنعمل على تلبية طلب هذه الدول لوضع الأقمار الصناعية في مدارات الأرض".

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وأضاف "العديد من الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية مستعدة للتعاون مع الاتحاد الروسي في موضوع الفضاء، وروسيا لن تعزل نفسها في هذا المجال..أحاول السفر كثيرا حول العالم، الزملاء من الدول الآسيوية والإفريقية وبعض الدول الأروبية مستعدون وراغبون وسيعملون معنا، لن نعزل أنفسنا في مجال الفضاء".

وأشار بوريسوف إلى "أن مؤسسة روس كوسموس محافظة على وجودها وعملها بكرامة وشرف، وروسيا منفتحة على التعاون الدولي، وبشكل عام يجب فصل شؤون الفضاء عن السياسة".

المصدر: تاس