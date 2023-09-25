وكالة الفضاء الهندية: سنواصل محاولات إنعاش الروفر القمري

أعلنت المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية أنها ستواصل محاولاتها لاستعادة الاتصال بمنصة الهبوط "فيكرام" والروفر "براغيان" الهنديين خلال الأسبوعين القادمين.

أعلن ذلك للصحفيين رئيس وكالة الفضاء الهندية شريدخارا بانكر سومناتخ.

إقرأ المزيد

وقال: "لا نعلم متي سيستيقظان من النوم، ربما سيحصل ذلك غدا أو في اليوم الأرضي الأخير للنهار القمري. ونبذل مزيدا من الجهود في هذا المجال. وفي حال استيقظ الروفر أو منصة الهبوط فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا".

وأشار الموظف الفضائي الهندي إلى أن الروفر والمنصة قد تعرضا في ظروف الليل القمري لتأثير درجة الحرارة 200 درجة مئوية تحت الصفر، وكان من الصعب أن يتحملا ذلك، وفي حال استيقاظهما سيواصلان عملهما وسيرسلان بيانات إلى الأرض خلال النهار القمري الجاري الذي يستمر لـ 14 يوما أرضيا.

يذكر أن وكالة الفضاء الهندية كانت قد أفادت الجمعة 22 سبتمبر بأن الجهازين القمريين لا يستجيبان للإشارات الواردة من الأرض، وقد انقطع الاتصال بهما.

المصدر: تاس