الهند تعيد منصة Vikram القمرية إلى المرحلة النشطة

تتحضر وكالة استكشاف الفضاء الهندية (ISRO) لإعادة منصة الهبوط والروفر التابعين لها على سطح القمر إلى الوضع النشط من جديد.

وحول الموضوع قال وزير الدولة الذي يشرف على الصناعات النووية والفضائية في الحكومة الهندية، جيتندرا سينغ:"تعتزم منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) استعادة الاتصال بمنصة الهبوط Vikram وروفر Pragyan الموجودين على سطح القمر ليعودا إلى الوضع النشط ويتمكنا من مواصلة مهمتهما هناك".

وأضاف:"من المقرر تفعيل الاتصال مجددا مع المنصة والروفر، سيبدأ العمل عندما ترتفع درجة الحرارة على سطح القمر إلى 10 درجات تحت الصفر، فريق (ISRO) وكل المشرفين على المهمة بانتظار ارتفاع درجات الحرارة هناك.. سينطلق نداء الاستيقاظ، وسيخرج الروفر والمنصة من وضعية السكون، وبعدها ستبدأ المرحلة الجديدة في مهمة استكشاف القمر، وسيعاود الروفر والمنصة الاتصال بالأرض".

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الهندية في مجال صناعة الفضاء تبلغ 8 مليارات دولار حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

إقرأ المزيد

وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أعلنت في 4 سبتمبر الجاري أنها فعّلت وضعية السكون في منصة Vikram القمرية وذلك بعد يومين من تفعيل هذه الوضعية في روفر Pragyan المتواجد على سطح القمر.

المصدر: فيستي