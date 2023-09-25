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مروحية إنجينويتي تحقق أعلى ارتفاع عن سطح المريخ في رحلتها التاسعة والخمسين

الفضاء

مروحية إنجينويتي تحقق أعلى ارتفاع عن سطح المريخ في رحلتها التاسعة والخمسين
Globallookpress
مروحية إنجينويتي
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تستمر مروحية إنجينويتي (Ingenuity) المريخية، التابعة لوكالة ناسا، في تجاوز حدود الطيران خارج الأرض.

ونجحت المروحية (هليكوبتر) البالغ وزنها 1.8 كغ، في تنفيذ الطلعة التاسعة والخمسين على كوكب المريخ يوم السبت 16 سبتمبر، حيث ارتفعت أعلى منها في أي وقت مضى في هذه العملية.

وقال مسؤولون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، والذين يديرون مهمة المروحية، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر: "سجلت إنجينويتي رقما قياسيا جديدا. أكملت مروحية المريخ الرحلة 59 بنجاح، وحلقت في أعلى ارتفاع لها حتى الآن - 20 مترا (66 قدما). وظلت في الهواء لمدة 142.59 ثانية". وتم تنفيذ "الرحلة" عموديا، أي أن المروحية ارتفعت وهبطت في نفس المكان ببساطة دون قطع أي مسافة أفقيا.

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وهبطت إنجينويتي مع مركبة برسفيرنس الجوالة التابعة لناسا في فبراير 2021 على أرضية فوهة جيزيرو (Jezero Crater) التي يبلغ عرضها 45 كم (28 ميلا)، والتي كانت تؤوي بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ فترة طويلة.

وتبحث برسفيرنس عن علامات الحياة القديمة على المريخ داخل جيزيرو وتجمع العينات التي ستتم إعادتها إلى الأرض في المستقبل. وتعمل إنجينويتي كمستكشف لفريق العربة الجوالة، وتساعد على العثور على طرق جيدة لرحلات مركبة برسفيرنس وتحديد الأهداف العلمية الواعدة للتحقيق فيها.

وعلى مدار رحلاتها البالغ عددها 59 رحلة، سافرت إنجينويتي لمسافة إجمالية تبلغ 13304 مترا (43652 قدما) وبقيت عاليا لمدة 106.5 دقائق، وفقا لسجلات الرحلات.

المصدر: سبيس

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