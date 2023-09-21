مسبار "باركر" يمر عبر انفجار شمسي هائل ويسجل كل ما حدث داخله

ضرب توهج شمسي هائل أقرب مسبار فضائي يرسله البشر إلى الشمس على الإطلاق، ما كشف عن رؤى غير مسبوقة حول انفجارات شمسية قادرة على التسبب في انقطاع التيار الكهربائي عبر القارات.

وحلقت مركبة باركر الفضائية التابعة لناسا، وهي أول مهمة على الإطلاق "تلمس الشمس"، عبر انفجار شمسي قوي يسمى الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME).

Another first! Our Parker Solar Probe flew through an eruption from the Sun, and saw it “vacuuming up” space dust left over from the formation of the solar system. It's giving @NASASun scientists a better look at space weather and its potential effects on Earth.… pic.twitter.com/AcwLXOlI6m — NASA (@NASA) September 18, 2023

وأشار العلماء في دراسة نشرت مؤخرا في مجلة Astrophysical Journal إلى أن الانبعاث الكتلي الإكليلي الذي عبره المسبار يعد واحدا من أقوى الانبعاثات المسجلة على الإطلاق.

NASA’s #ParkerSolarProbe has now become the first spacecraft ever to fly through a powerful solar explosion near the Sun. https://t.co/VFUBGsFt0r@NASASun@NASASolarSystempic.twitter.com/rgR5l17nWt — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) September 16, 2023

ووفقا لبيان وكالة ناسا، فإن هذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها مسبار باركر كيفية تفاعل الانبعاث الكتلي الإكليلي مع الغبار بين الكواكب، وهي المادة الجزيئية التي تطفو عبر الفضاء.

وخلص العلماء الذين يدرسون الانبعاث الكتلي الإكليلي إلى أن القذف أزال الغبار الموجود بين الكواكب إلى نحو 9.2 مليون كم (5.7 مليون ميل) من سطح الشمس.

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وكما هو الحال بالنسبة للغبار الذي يتراكم في المنازل، فقد تمت تغطية المساحة التي تم تنظيفها بواسطة الانبعاث الكتلي الإكليلي بسرعة بمزيد من الغبار بين الكواكب. ولكن للحظة، كان الفضاء مفتوحا.

وتطرد الانفجارات الشمسية مليارات الأطنان من الجسيمات المشحونة بسرعات تتراوح بين 100-3000 كم في الثانية (60-1900 ميل في الثانية). وعند توجيهها نحو الأرض، يمكنها تغيير المجال المغناطيسي للكوكب، وتوليد شفق مذهل، وكذلك تدمير إلكترونيات الأقمار الصناعية والشبكات الكهربائية على الأرض، إذا كانت قوية بما فيه الكفاية.

وقالت نور روافي، عالمة مشروع باركر في جامعة جونز هوبكنز: "الضرر المحتمل لهذا النوع من الأحداث، أي الانبعاث الكتلي الإكليلي الكبير والسريع للغاية، يمكن أن يكون هائلا. وهذا هو الأقرب إلى الشمس الذي لاحظناه على الإطلاق من الانبعاث الكتلي الإكليلي. لم نشهد قط حدثا بهذا الحجم على هذه المسافة".

وأضاف غييرمو ستينبورغ، عالم الفيزياء الفلكية في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تم وضع نظرية لهذه التفاعلات بين الانبعاث الإكليلي والغبار منذ عقدين من الزمن، ولكن لم تتم ملاحظتها حتى رأى باركر سولار بروب أن الانبعاث الإكليلي الإكليلي يعمل مثل المكنسة الكهربائية، حيث يزيل الغبار من طريقه".

وأظهرت كاميرا التصوير واسع المجال للمسبار الشمسي (WISPR) وجهة نظر المركبة الفضائية للانبعاث الكتلي الإكليلي، حيث يبدأ كمنظر سلمي للفضاء السحيق ويصبح فجأة مزدحما بالضوء الساطع. وتمر خصلات من المواد من اليسار إلى اليمين عبر وجهة نظر الكاميرا بينما يمر المسبار عبر المادة الشمسية المقذوفة والغبار.

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ونُشرت الدراسة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد عام كامل من تعرض المركبة الفضائية للعاصفة الشمسية الهائلة.

وفي هذه العملية، أمضت المركبة الفضائية نحو يومين في مراقبة العاصفة الشمسية، وكشفت عن رؤية لا مثيل لها لهذه الأحداث.

ومع مرور المسبار خلف موجة الصدمة التي أحدثها الانبعاث الكتلي الإكليلي، سجلت مجموعة أدواته تسارعا للجسيمات بما يصل إلى 1350 كيلومترا (840 ميلا) في الثانية.

وإذا كان مثل هذا الوهج موجها نحو الأرض، تشتبه الدكتورة روافي في أنه ربما كان قريبا من حجم حدث كارينغتون - وهي عاصفة شمسية حدثت عام 1859 وتعد أقوى عاصفة مسجلة تضرب الأرض.

وقال العلماء إن مثل هذا الحدث اليوم، إذا تم اكتشافه بعد فوات الأوان، قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة الاتصالات ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء القارة. ومع ذلك، لم يلحق الضرر بمسبار باركر بفضل درعه الحراري ومشعاته، بينما ضمن نظام الحماية الحرارية الخاص به عدم تغير درجات الحرارة أبدا.

ويعمل العلماء حاليا على تجميع كيفية حدوث الحدث من خلال مقارنة القياسات التي جمعها المسبار داخل الانبعاث الكتلي الإكليلي مع تلك التي تم جمعها خارجه.

ومن المرجح أن ترصد المركبة الفضائية المزيد من هذه الانبعاثات الكتلية الإكليلية الضخمة مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وهي ذروة دورة نشاطها البالغة 11 عاما والمتوقعة في عام 2025.

ومن المقرر أن يتم التحليق القريب من الشمس التالي للمركبة الفضائية في 27 سبتمبر.

المصدر: إندبندنت