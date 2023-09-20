صورة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر تظهر مواقع الهبوط المرشحة لرواد ناسا

نشرت "ناشيونال جيوغرافيك"، بالتنسيق مع وكالة ناسا، صورة مركبة عالية الدقة لم يسبق لها مثيل للقطب الجنوبي للقمر مع خريطة مصاحبة مفصلة لمواقع الهبوط المرشحة لمهمة "أرتميس 3".

وهذه الصورة الفسيفسائية المميزة لمنطقة القطب الجنوبي للقمر مكونة من سلسلة من الصور التي التقطتها كاميرا الاستطلاع القمرية المدارية (LROC)، وهي شبكة من الكاميرات المثبتة على مركبة الاستطلاع القمرية المدارية التابعة لناسا والتي تدور حول القمر منذ يونيو 2009، وكاميرا ShadowCam، وهي أداة تمولها وكالة ناسا على المركبة الكورية باثفايندر القمرية المدارية (KPLO) التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري، والمعروفة رسميا باسم "دانوري" (Danuri).

A new mosaic reveals the power of two lunar orbiting cameras, working together 🤝



This mosaic was created with imagery acquired by the @NASAMoon Lunar Reconnaissance Orbiter Camera & ShadowCam, a @NASA instrument on board a KARI spacecraft called Danuri: https://t.co/3q6JOHu6Kdpic.twitter.com/rIFD8zKUrj — NASA Artemis (@NASAArtemis) September 19, 2023

El interior del crater Shackleton, como nunca lo viste



La #ShadowCam, de la @NASA, es parte de los instrumentos científicos de la sonda koreana Danuri, en órbita alrededor de la Luna.



La cámara es 200 vences más sensible que cualquier otra que haya viajado a nuestro satélite.… pic.twitter.com/bP9iKsmYVE — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) September 19, 2023

وتعد كاميرا ShadowCam أكثر حساسية للضوء بمقدار 200 مرة من الكاميرات القمرية التي استخدمتها وكالة ناسا سابقا، وفقا لبيان الوكالة.

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ووصفت وكالة ناسا و ناشيونال جيوغرافيك" الصورة، قائلين: "محاطة بظلام دائم، تم الكشف عن الجزء الداخلي لفوهة شاكلتون بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في هذه الفسيفساء المذهلة. تم التقاط الفوهة نفسها بواسطة ShadowCam، وهي أداة تابعة لناسا مصممة للنظر في الأجزاء الغامضة من سطح القمر التي كانت تدور حول القمر لمدة عام تقريبا على متن المركبة الفضائية الكورية الجنوبية دانوري. وتم تصوير المناطق المحيطة بواسطة كاميرا الاستطلاع القمري المدارية. ويمكن رؤية أجزاء من ثلاث مناطق هبوط محتملة لرواد الفضاء خلال مهمة أرتميس 3 البالغ عددها 13 منطقة في هذه الصورة".

وإلى جانب الصورة الفسيفسائية لفوهة شاكلتون، أصدرت ناشيونال جيوغرافيك خريطة طبوغرافية للقطب الجنوبي للقمر توضح مواقع هبوط أرتميس 3 المحتملة في المنطقة.

المصدر: سبيس