روسيا تختبر محركات جديدة مخصصة لأقمارها الصناعية الواعدة

أعلنت شركة "ريشينيوف" الروسية للصناعات الفضائية أنها تختبر محركات جديدة مخصصة لأقمار "Marathon" التي تطورها لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة :"تسلّم المختصون في شركتنا محركا جديدا تم تطويره في مكتب Fakel الروسي للتصاميم الهندسية والتقنية، هذا المحرك مصمم لمساعدة أقمار Marathon على تعديل مداراتها في الفضاء".

وأضاف البيان: "أجرى الخبراء فحصوصات أولية على هذا المحرك وتحققوا من مظهره وآلية تجميعه، كما عاينوا معداته وأنظمته الكهربائية، في المستقبل القريب سيتم تسليمه لورشة مختصة ليتم تركيبه على قمر اصطناعي ليتم اختباره".

وفي ديسمبر الماضي كان مكتب "Fakel" الروسي للتصاميم الهندسية والتقنية قد أعلن أن الخبراء لديه تمكنوا من تطوير نموذج بالحجم الكامل لمحرك سيستخدم مع أقمار "Marathon" الروسية الواعدة.

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ومؤخرا أعلنت شركة "ريشيتنيوف" الروسية أنها وقعت مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عقودا سنقوم بموجبها بتطوير مجموعة من أقمار "Marathon-IoT" المخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء، والتي ستعمل في المدارات الأرضية المنخفضة، وبموجب العقود ستقوم الشركة بتطوير 5 أقمار اختبارية و132 قمرا عاملا من أقمار "Marathon-IoT".

المصدر: فيستي