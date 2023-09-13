"ناسا" تعلن أسماء طاقم الرحلة التي ستحمل على متن مركبتها "أول رائد فضاء تركي"

أعلنت وكالة "ناسا" عن أسماء طاقم رحلة "Ax-3" التي ستحمل على متنها رائد فضاء تركي إلى المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"وافقت ناسا وشركاؤها الدوليون على أسماء طاقم الرحلة Ax-3 التي سيتم في إطارها إرسال دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية".

وتبعا للوكالة فإن قائد الرحلة سيكون رائد الفضاء التابع لناسا، "مايكل لوبيز ألجيريا"، وسيساعده في المهمة رائد الفضاء الإيطالي، "والتر فيلادي"، وستضم الرحلة رائد الفضاء السويدي، "ماركوس واندت"، و"ألبير غزر أوجي"، أول رائد فضاء في تاريخ تركيا يصعد إلى الفضاء.

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وأشارت ناسا، إلى أن الرحلة المذكورة ستستخدم فيها مركبة فضائية من نوع "Crew Dragon". سيتم إطلاقها من قاعدة "كيب كانافيرال" في فلوريدا، في موعد لا يتجاوز يناير من العام المقبل، وعند وصول المركبة إلى المحطة ستلتحم بها، ليبقى الرواد في المحطة مدة أسبوعين تقريبا.

المصدر: فيستي