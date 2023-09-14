روسيا تطور صواريخ ومركبات فضائية جديدة لرحلات القمر والمريخ

أعلن مركز "ماكييف" الروسي لصناعات الفضاء أنه يعمل على مشاريع لتطوير صواريخ ومركبات فضائية جديدة ستستخدم في رحلات القمر والمريخ المستقبلية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز:"يعمل مركزنا على تطوير مفاهيم لتصميم صواريخ فضائية فائقة الثقل، ستستخدم في الرحلات المستقبلية إلى القمر والمريخ، كما نطوّر مركبات فضائية متعددة الأغراض تفوق سرعتها سرعة الصوت".

من جانبه قال كبير المصممين في المركز، "فلاديمير ديغتيار":"من بين أهم الأمور التي يعمل عليها مركزنا حاليا هو تطوير عدة نماذج للصواريخ الفضائية الفائقة الثقل والتي يمكنها التحليق حول القمر مستقبلا، كما نعمل على مشاريع تتعلق بالبرنامج القمري والبعثات المستقبلية إلى المريخ، و مشروع لتطوير مركبات فضائية متعددة الاستخدامات، ومشروع آخر يتعلق برصد الكويكبات والأجرام السماوية التي قد تؤثر على كوكبنا".

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ويعتبر مركز "ماكييف"، من أهم المؤسسات الروسية المختصة بتطوير صواريخ الفضاء والصواريخ البالستية، أما "فلاديمير ديغتيار" الذي يشغل منصب كبير المصممين في المركز فيعد من بين أهم المتخصصين في مجالات تطوير المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وعلوم الفضاء.

وتجدر الإشارة، إلى أن روسيا تعمل منذ سنوات على تطوير عدة نماذج من الصواريخ والمركبات التي تستستخدمها مستقبلا في رحلاتها إلى القمر والمريخ مثل صواريخ "يانيسيي" الفائقة الثقل ومركبات "أوريول" المتعددة الاستخدامات.

المصدر: فيستي