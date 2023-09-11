إيران تنوي إطلاق قمر صناعي من مطار فضائي جديد

تنوي إيران أن تطلق عام 2025 قمرا صناعيا إلى المدار المتزامن مع الشمس من مطار "تشاباخار" الفضائي الجديد الذي يتوقع إنجاز إنشائه في جنوب شرق البلاد.

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أعلن ذلك حسين داليريان المتحدث الرسمي باسم وكالة إيران الفضائية. ونقلت وكالة Mehr الإيرانية عن حسين داليريان قوله إن عملية إنشاء المطار الفضائي الجديد تتكون من 3 مراحل. ونأمل أن نطلق في الفترة ما بين النصف الأول لعام 1403 ه. ومطلع عام 1404 ه. (سبتمبر 2024 م. – يونيو 2025 م.) قمرا صناعيا من المطار الفضائي الجديد لنوصله إلى المدار المتزامن مع الشمس".

وأشار داليريان كذلك إلى أن مطار "تشاباخار" يمكن أن يصبح وفقا لبرنامج إيران الفضائي قاعدة لإطلاق الأجهزة الفضائية في إطار البعثات الفضائية الدولية.

المصدر: تاس