هابل يلتقط صورة مجرة معزولة تستضيف بقايا انفجار كارثي عنيف اكتُشف قبل نحو 8 سنوات

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة لمجرة بعيدة وحيدة استضافت انفجار مستعر أعظم اكتشفه العلماء منذ نحو ثماني سنوات.

وتقع المجرة المسماة IC 1776، على بعد أكثر من 150 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحوت.

وتظهر صورة هابل، وهو مهمة مشتركة بقيادة وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، أذرع المجرة IC 1776 في عزلة رائعة.

Our ESA/Hubble Picture of the Week features the swirls of the galaxy IC 1776. Read more: https://t.co/L8bqtpzx06 or 🧵👇 pic.twitter.com/Ep1Gh6fUEF — HUBBLE (@HUBBLE_space) September 4, 2023

وتُعرف المجرة أيضا باسم IRAS F02026+0552 أو LEDA 7952 أو UGC 1579، وقد اكتشفها عالم الفلك الفرنسي ستيفان جافيل في 21 ديسمبر 1903.

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "الحواف باهتة واللب له وهج أصفر شاحب. وتنتشر فيها مناطق صغيرة زرقاء اللون حيث تتشكل النجوم. ويمكن رؤية عدد قليل من النجوم والمجرات الصغيرة ذات الألوان الدافئة حولها".

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وتشير ملاحظات IC 1776 إلى أن المجرة استضافت مؤخرا انفجارا نجميا عنيفا، يُعرف باسم المستعر الأعظم.

وفي عام 2015، تمت ملاحظة حدث المستعر الأعظم من النوع Ib متوسط اللمعان والمسمى SN 2015ap في IC 1776، باستخدام البيانات المستمدة من مرصد Lick Observatory Supernova Search، وهو تلسكوب آلي يجوب السماء ليلا بحثا عن ظواهر عابرة مثل المستعرات الأعظمية.

ثم تابع هابل عمليات رصد آثار المستعر الأعظم كجزء من مشروعين مختلفين، وكلاهما مصمم للتحقيق في الحطام الذي خلفته مثل هذه الانفجارات النجمية.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية أحدث صور هابل لـ IC 1776، والتي حدث فيها المستعر الأعظم SN 2015ap، في 4 سبتمبر.

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "تقوم مجموعة متنوعة من التلسكوبات تلقائيا بمتابعة اكتشاف المستعرات الأعظمية للحصول على قياسات مبكرة لسطوع هذه الأحداث وأطيافها. إن استكمال هذه القياسات بملاحظات لاحقة تكشف عن الطاقة المتبقية للمستعرات الأعظمية يمكن أن يسلط الضوء على الأنظمة التي أدت إلى هذه الكوارث الكونية في المقام الأول."

المصدر: سبيس