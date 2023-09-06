الهند تفعّل وضعية السكون في منصة Vikram القمرية

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن منصة الهبوط Vikram الموجودة على سطح القمر دخلت مرحلة السكون.

وجاء في بيان صارد عن المنظمة يوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري:"اليوم وحوالي الساعة 08:00 (05:30 بتوقيت موسكو) تم تفعيل وضعية السكون في منصة الهبوط Vikram، حدث هذا بعد يومين من وضع روفرPragyan القمري في وضع السكون أيضا.. ومن المخطط أن يعود الروفر والمنصة إلى الوضع النشط في 22 سبتمبر مع بداية يوم قمري جديد، عندما تكون الألواح الشمسية تحت أشعة الشمس مرة أخرى".

وقبل تفعيل وضعية السكون في منصة Vikram أجرى الخبراء في (ISRO) تجربة إقلاع وإعادة هبوط المنصة على سطح القمر، وتمكنت المنصة من الارتفاع لنحو 40 سم عن سطح القمر وانتقلت لمسافة 50 سم تقريبا عن المكان الذي كانت متواجدة فيه، وتمكنت من تحديد إحداثيات موقعها الجديد وقامت بجمع عينات من الموقع، وتم نقل البيانات التي جمعتها إلى الأرض.

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وكانت الهند قد أرسلت روفر Pragyan إلى الفضاء على متن مركبة Chandrayaan 3، وهبط الروفر على سطح القمر بفضل منصة الهبوط Vikram وقام بأول رحلة رحلة له هناك في 23 أغسطس الماضي، وتمكنت الأجهزة الموجودة في الروفر وفي منصة الهبوط من جمع عينات من تربة سطح القمر وتحليلها وإرسال النتائج إلى الأرض.

المصدر: فيستي