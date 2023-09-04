اليابان تعلن موعد إطلاق مسبار SLIM القمري

أعلنت شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية عن الموعد الجديد الذي حددته لإطلاق مسبار SLIM المخصص لدراسة تضاريس القمر.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "تم تحديد السابع من سبتمبر 2023 موعدا لإطلاق مسبار SLIM على متن صاروخ H2A إلى الفضاء، عملية الإطلاق من المفترض أن تنفذ في اليوم المذكور من مركز تانيغاشيما الفضائي الواقع جنوب غرب اليابان، تمام الساعة 08:42 بالتوقيت المحلي (02:84 بتوقيت موسكوس)".

وأشارت الشركة إلى أنها تراقب عن كثب الأحوال الجوية وحالة الطقس في منطقة مركز تانيغاشيما الفضائي كون الرياح القوية في تلك المنطقة كانت قد تسببت بتأجيل عملية الإطلاق عدة مرات من قبل.

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن المسبار حصل على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعده في دراسة حُفر القمروتضاريسه، فضلا عن تجهيزه بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر، كما أن التقنيات التي حصل عليها ستساعده بتنفيذ هبوط دقيق مكان معين على القمر بنسبة خطأ لا تزيد عن 100 متر.

وتأتي عملية إطلاق مسبار SLIM كمحاولة أخرى لليابان لإرسال مركبة إلى سطح القمر، إذ أن شركة Ispace اليابانية كانت قد أطلقت في أبريل الماضي مسبار Hakuto-R القمري، والذي كان من المفترض أن يكون أول مسبار من صنع شركة خاصة يطلق إلى القمر، لكن المسبار تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.

المصدر: فيستي