الهند تطلق مسبارا فضائيا في أول مهمة لها لدراسة الشمس

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية مسبار "أديتيا إل-1" (الشمس)، في أول مهمة لها لاستكشاف نجم المجموعة الشمسية.

وتم بث عملية الإطلاق على الموقع الإلكتروني وقناة اليوتيوب التابعة لمنظمة الأبحاث الفضاء الهندية.

واستخدمت وكالة الفضاء الهندية لإطلاق المسبار صاروحا بستة محركات خارجية.

ومن المتوقع أن أن تستغرق الرحلة 4 أشهر ليقطع المسبار 1.5 مليون كيلومتر، لبلوغ مدار "الهالة" عند نقطة "لاغرانج L1"، حيث تتساوى قوى الجاذبية بين الأرض والشمس.

ويحمل المسبار 7 أجهزة لمراقبة الغلاف الضوئي والكروموسفير والطبقات الخارجية للشمس (الهالة) باستخدام المجال الكهرومغناطيسي وأجهزة كشف الجسيمات.

ومن المنتظر أن تقدم مهمة "أديتيا إل-1" معلومات لفهم تسخين الإكليل الشمسي (غلاف غازي يلف الشمس)، وانبعاث الكتلة الإكليلية، ونشاط ما قبل التوهج وخصائصه.

المصدر: وكالات