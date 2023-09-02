صور تظهر بناء محطة الفضاء الصينية في المدار خطوة بخطوة

نشرت شركة أسترالية صورا تعرض خطوة بخطوة مراحل بناء محطة الفضاء الصينية "تيانجونغ" على مدار الأرض.

وتتخصص شركة HEO Robotics في التصوير غير الأرضي باستخدام أجهزة الاستشعار الفضائية للحصول على صور للأجسام ذات الأهمية في المدار مثل الأقمار الصناعية.

HEO Inspect Presents: Assembling The Chinese Space Station 📹



Using our non-Earth imaging capability, we witnessed a story unfold over an 18-month timeframe. Each stage you see was verified with a photo taken from another satellite in space.#MakeSpaceTransparentpic.twitter.com/GKkQFLrpQ4 — HEO (@heospace) August 30, 2023

وأصدرت الشركة صورا توضح بعض هذه القدرات في 30 أغسطس، وتظهر التحركات التي اتخذتها الصين لإكمال محطة "تيانجونغ" الفضائية المكونة من ثلاث وحدات.

وكتبت الشركة على حسابها على "إكس": "باستخدام قدرتنا على التصوير غير الأرضي، شهدنا قصة تتضح على مدار 18 شهرا. تم التحقق من كل مرحلة ترونها من خلال صورة مأخوذة من قمر صناعي آخر في الفضاء".

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ويُظهر مقطع فيديو قصير وحدة "تيانهي" الأساسية للمحطة الفضائية التي تمت زيارتها لأول مرة بواسطة سفن الشحن تيانتشو والمركبة الفضائية المأهولة شنتشو، قبل إضافة وحدتي التجربة، Wentian وMengtian، إلى المجمع ونقلهما لتشكيل "شكل T" واستقبال زوار جدد.

وتقول شركة HEO Robotics إن خدماتها تساعد "الدفاع والحكومات والمشغلين التجاريين على مراقبة الأجسام الفضائية بصريا باستخدام تقنية فحص الطيران داخل المدار الخاص بنا"، وفقا لصفحة الويب الخاصة بالشركة.

ويعيش على متن محطة "تيانجونغ" حاليا طاقم "شنتشو 17" المكون من ثلاثة أشخاص. وتهدف الصين إلى إبقاء المحطة المدارية مشغولة لمدة عشر سنوات على الأقل، وربما تستخدم المحطة لأغراض تجارية.

المصدر: سبيس