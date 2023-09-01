"ناسا" قد تفقد الاتصال ببعثاتها الفضائية العلمية

أفادت بوابة Space News بأن وكالة "ناسا" الأمريكية قد تفقد الاتصال ببعثاتها العلمية بسبب زيادة الضغط على شبكة الاتصال الفضائي البعيد ونقص الأموال.

وحسب البوابة فإن شبكة الهوائيات اللاسلكية الواقعة في أستراليا والولايات المتحدة وإسبانيا التي تدعم البعثات الفضائية في الفضاء السحيق صارت تتعرض للمزيد من الضغط مع إطلاق بعثة Artemis I القمرية.

وتشير البوابة إلى ارتفاع الطلب من ناحية وتقلص الموازنة من ناحية أخرى، ما يشكل ضغطا على شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ"ناسا" ويهدد قدرتها على ضمان الاتصال بالبعثات العلمية لـ"ناسا" والبعثات الفضائية في إطار برنامج Artemis I.

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ونقلت البوابة عن سيوزان دود رئيسة إدارة الاتصال بالفضاء السحيق في وكالة "ناسا" قولها:" الضغط يزداد، ما يقلقنا جدا"، وأشارت الموظفة الفضائية أيضا إلى أن "ناسا" لا تمتلك أموالا من شأنها حل المشاكل.

يذكر أن "ناسا" أطلقت في 16 نوفمبر الماضي صاروخ Space Launch System الفائق الثقل مع مركبة "أوريون" على متنه في إطار المرحلة الأولى لتحقيق برنامج Artemis I. أما المرحلة الثانية للبرنامج المذكور Artemis2 فتقضي بإطلاق مركبة "أوريون" المأهولة التي ستدور حول القمر وتعود إلى الأرض. فيما المرحلة الثالثة للبرنامج Artemis 3 تقضي بهبوط رواد الفضاء على سطح القمر وتحقيق بعثات قمرية مأهولة منتظمة.

المصدر: تاس