كشف أسباب تأجيل إطلاق أول مركبة قمرية يابانية

اتضح أن سبب تأجيل إطلاق أول مركبة قمرية يابانية SLIM هو الرياح القوية

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وتشير شركة Mitsubishi Heavy Industries التي تتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) في عملية إطلاق SLIM إلى أن شدة الرياح تسببت في تأجيل عملية الإطلاق. بحسب صحيفة Nikkei.

ويذكر، أنه كان من المقرر إطلاق المركبة القمرية SLIM باستخدام صاروخ النقل H2A من مطار تانيغاشيما الفضائي. وكان هذا أول إطلاق بعد فشل إطلاق الصاروخ الجديد H3 في شهر مارس.

ووفقا للصحيفة، لإطلاق الصاروخ بنجاح لا بد من قوة رياح محددة في الغلاف الجوي. والمثير في الأمر أنه أفيد بأن الظروف الجوية في منطقة المطار الفضائي مواتية قبل دقائق معدودة من الإعلان عن تأجيل عملية الإطلاق. هذا وسوف يعلن لاحقا عن موعد الإطلاق الجديد.

المصدر: نوفوستي