 
مباشر

كشف أسباب تأجيل إطلاق أول مركبة قمرية يابانية

الفضاء

كشف أسباب تأجيل إطلاق أول مركبة قمرية يابانية
Sputnik Vitaly Ankov
القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxrh

اتضح أن سبب تأجيل إطلاق أول مركبة قمرية يابانية SLIM هو الرياح القوية

إقرأ المزيد
اليابان تطلق مسبارها المخصص لاستكشاف القمر قريبا
اليابان تطلق مسبارها المخصص لاستكشاف القمر قريبا



وتشير شركة Mitsubishi Heavy Industries التي تتعاون مع وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) في عملية إطلاق SLIM إلى أن شدة الرياح تسببت في تأجيل عملية الإطلاق. بحسب صحيفة Nikkei.

ويذكر، أنه كان من المقرر إطلاق المركبة القمرية SLIM باستخدام صاروخ النقل H2A من مطار تانيغاشيما الفضائي. وكان هذا أول إطلاق بعد فشل إطلاق الصاروخ الجديد H3 في شهر مارس.

ووفقا للصحيفة، لإطلاق الصاروخ بنجاح لا بد من قوة رياح محددة في الغلاف الجوي. والمثير في الأمر أنه أفيد بأن الظروف الجوية في منطقة المطار الفضائي مواتية قبل دقائق معدودة من الإعلان عن تأجيل عملية الإطلاق. هذا وسوف يعلن لاحقا عن موعد الإطلاق الجديد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا