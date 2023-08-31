الصين تطلق 3 أقمار جديدة للاستشعار عن بعد

أعلنت وكالة "شينخوا" أن الصين أطلقت اليوم الخميس 3 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء.

وجاء في منشور على الوكالة: "يوم الخميس 31 أغسطس أطلقت الصين إلى مدارات الأرض 3 أقمار صناعية جديدة من نوع Yaogan-39، مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وتبعا للوكالة فإن الأقمار أرسلت إلى الفضاء بواسطة صاروخ صيني من نوع Long March 2D تم إطلاقه من مركز Xichang الفضائي، تمام الساعة 15:36 بتوقيت بكين، (10:36 بتوقيت موسكو).

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وأشارت الوكالة إلى أن الأقمار التي أطلقت وصلت إلى مداراتها المطلوبة بنجاح، واعتبرت عملية الإطلاق ناجحة تماما.

وكانت الصين قد نفذت عدة عمليات إطلاق فضائي في الشهر الجاري، منها عملية نفذتها في 14 أغسطس أطلقت خلالها 5 أقمار صناعية تجارية لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: تاس