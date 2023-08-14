الصين تنفذ ثاني عملية إطلاق فضائي خلال يومين (فيديو)

تمكنت الصين من إطلاق 5 أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد، لتكون هذه العملية هي ثاني عملية إطلاق فضائي تنفذها خلال يومين.

وجاء في منشور لوكالة شينخوا :"أطلقت الصين 5 أقمار صناعية تجارية جديدة مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف المنشور: "أقمار HeDe-3 الخمسة أرسلت إلى الفضاء باستخدام صاروخ صيني الصنع من نوع Kuaizhou-1A، الصاروخ والأقمار أطلقوا من مركز Xichang الفضائي يوم الاثنين 14 أغسطس الجاري، تمام الساعة 13:32 بالتوقيت المحلي (08:32 بتوقيت موسكو)".

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وصاروخ Kuaizhou-1A هو نسخة معدّلة عن صواريخ Kuaizhou-1 الفضائية الخفيفة التي تستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، ويتكون الصاروخ من 3 مراحل، ويبلغ طوله 20 م تقريبا، وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل حمولات يصل وزنها إلى 300 كلغ إلى المدارات الأرضية المنخفضة، ونقل محمولات تتراوح ما بين 200-250 كف إلى المدار الأرضي المتزامن مع الشمس.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت يوم السبت 13 أغسطس الجاري قمرا صناعيا إلى الفضاء لرصد الكوارث الطبيعية على الأرض.

المصدر: تاس+وكالات روسية