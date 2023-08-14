الصين تطلق قمرا صناعيا إلى مدار عالٍ لرصد الكوارث الطبيعية (فيديو)

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) إطلاق أول قمر صناعي في العالم إلى مدار عالٍ لرصد الكوارث الطبيعية.

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وتشير الإدارة، إلى أن القمر الصناعي L-SAR4 01 أطلق في الساعة 1.26يوم الأحد (السبت 20.26 بتوقيت موسكو) 13 أغسطس بواسطة صاروخ النقل Long March-3B من مطار شيتشانغ الفضائي الواقع في مقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين. وبعد مرور بعض الوقت على الإطلاق، وصل القمر الصناعي إلى مداره المحدد.

ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، يسمح هذا القمر بتحسين نظام مراقبة الكوارث الطبيعية في البلاد من الفضاء، وبالتالي يزيد من إمكانيات منع حدوثها والتخفيف من عواقبها.

المصدر: نوفوستي