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الصين تطلق قمرا صناعيا للتحذير من الكوارث

الفضاء

الصين تطلق قمرا صناعيا للتحذير من الكوارث
Xinhua
صورة تعبيرية
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أطلقت الصين بنجاح القمر الصناعي Huanjing Jianzai-2-06 الذي مهمته التحذير من الكوارث الطبيعية وكذلك استخدامه في المشاريع البيئية.

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وتشير مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إلى أن القمر الصناعي أطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل CZ-2C في الساعة 06:53 بتوقيت بكين (01:53 بتوقيت موسكو) من مطار تاي يوان الفضائي الواقع في شمال الصين. وكان هذا هو الصاروخ رقم 482 من هذا الطراز.

ووفقا للمؤسسة، سوف تستخدم البيانات والصور التي سيرسلها القمر الصناعي Huanjing Jianzai-2-06 في تطوير الغابات وقطاع الزراعة وفي تقييم الموارد المائية والأراضي.

المصدر: تاس

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