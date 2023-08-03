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الصين تطلق قمرا آخر لاستشعار الأرض عن بعد (فيديو)

الفضاء

الصين تطلق قمرا آخر لاستشعار الأرض عن بعد (فيديو)
youtube/VideoFromSpace
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أعلنت وكالة شينخوا أن الصين نجحت صباح اليوم الخميس بإطلاق قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في منشور للوكالة: "أطلقت الصين بنجاح قمر Fengyun-3-06 Star الصناعي إلى مدار معين حول الأرض، القمر أرسل إلى الفضاء بواسطة صاروخ صيني من نوع Long March-4C ، الصاروخ أطلق من مطار جيوتشيوان الفضائي شمال الصين، تمام الساعة 11:47 بتوقيت بكين (06:47 بتوقيت موسكو)".

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ولم تشر الوكالة إلى الأغراض المحددة التي سيتستخدم فيها القمر الجديد، لكن من المعروف أن أقمار Fengyun تستخدم لاستشعار الأرض عن بعد وتتبع حالة الطقس على كوكبنا.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق الفضائي هذه أصبحت العملية رقم 481 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March المحلية الصنع.

المصدر: تاس

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