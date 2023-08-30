Virgin Galactic تعلن عن رحلة مدارية جديدة

أعلنت شركة Virgin Galactic الأمريكية عن نيتها إطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تخطط Virgin Galactic لإطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.. نافذة الطيران لرحلة Galactic 03 ستفتح في 8 سبتمبر 2023، لتواصل الإيقاع الشهري لرحلات الفضاء".

وأضاف البيان :"أفراد طاقم Galactic 03 الثلاثة هم أول مجموعة من رواد الفضاء المؤسسين في Virgin Galactic - وهم العملاء الأوائل الذين ساعدت رؤيتهم المستقبلية وشراؤهم المبكر للتذاكر في جعل حلم رحلات الفضاء التجارية المنتظمة يصبح حقيقة".

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Virgin Galactic كانت قد أطلقت أول رحلة تجارية شبه مدارية مع سياح على متن مركباتها نهاية يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تتم هذه الرحلة عام 2022، ولكن بسبب مشكلات تتعلق بنقص العمالة وأزمة توريد المعدات المطلوبة أجّلت الرحلة إلى الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك تم تأجيل الرحلة أيضا بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، أما الرحلة التجارية الثانية فأطلقتها الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري.

المصدر: فيستي