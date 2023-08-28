روسيا: تصنيع أقمار صناعية للمدارات المنخفضة جدا

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "روس كوسموس" ووكالة المبادرات الإستراتيجية دراسة مسألة تصنيع أقمار صناعية تحلق في مدارات منخفضة جدا لا يزيد ارتفاعها عن 200 كلم (الفضاء المنخفض).

كما كلف فلاديمير بوتين الموظفين بإنتاج نماذج تجريبية لتلك الأقمار الصناعية الواعدة.

جاء ذلك في قائمة المهام الملحة التي أعدها منتدى "الأفكار القوية للعصر الجديد" في جلسته التي عقدت في 29 يوليو الماضي . وجاء في القائمة :" أكلفكم دراسة مسألة تصنيع أجهزة فضائية تحلق في مدارات منخفضة جدا (حتى 200 كيلومتر) وإنتاج نماذج تجريبية لتلك الأجهزة الفضائية واختبارها".

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وتم تعيين يوري بوريسوف مدير عام "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية وسفيتلانا تشوبشيفا رئيسة وكالة المبادرات الاستراتيجية كشخصيْن مسؤوليْن عن تنفيذ تلك المهمة لغاية 1 ديسمبر عام 2023.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى على هامش منتدى "الأفكار القوية للعصر الجديد" الباحث فياتشيسلاف تيومكين الذي يمثّل شركة "القبرص" الابتكارية الروسية الناشئة من مدينة سيرغييف بوساد في منطقة موسكو.

وقال الأخير للرئيس الروسي أنه يعمل على حل مشكلة إبقاء الأقمار الصناعية لمدة طويلة في "الفضاء المنخفض"، أي على ارتفاع 200 كيلومتر، مع العلم أن كل الأقمار الصناعية تعمل الآن على ارتفاع 500 كيلومتر وما أعلى من ذلك. وطلب الباحث من الرئيس الروسي أن يكلّف مؤسسة "روس كوسموس" تخصيص أموال لإتمام الاختبارات المشتركة وإنتاج 5 نماذج تجريبية من الأقمار الصناعية الصغيرة الحجم. كما طلب من بوتين أن يكلف الحكومة بوضع برنامج استصلاح لـ"الفضاء المنخفض" وتمويله.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس" يوري بوريسوف كان قد أعلن في يوليو الماضي أن مؤسسته تدرس اقتراحا طرحه الباحث تيومكين وستواصل التعاون معه.

المصدر: تاس