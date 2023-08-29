فلكي روسي يوضح سبب ارتفاع درجة الحرارة على القمر

أعلن عالم الفلك الروسي فلاديسلاف شفتشنكو إن درجة الحرارة العالية لسطح القمر يمكن تفسيرها بمكونات تربته.

وقال رئيس قسم دراسة القمر والكواكب في معهد "شتيرتبيرغ" الفلكي الروسي فلاديسلاف شفتشنكو في حديث أدلى به لموقع "غازيتا. رو" الإلكتروني الروسي إن درجة الحرارة العالية لصخور القمر والتي قاسها الروفر القمري الهندي "براغيان" قد تعود إلى مكونات تلك الصخور وخصوصيات تضاريس القمر في المنطقة.

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ومضى قائلا:" علينا أن نعرف ما هي تلك الصخور، وأنها يمكن أن تمتلك مواصفات حرارية فيزيائية وفقا لمكوناتها الكيميائية".

وحسب عالم الفلك، من المهم أيضا دراسة التضاريس في منطقة هبوط المسبار الهندي. على سبيل المثال، في حال تحقيق القياسات على مرتفع تسقط عليه أشعة الشمس يمكن أن يكون هناك نظام معيّن للحرارة.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الروفر الهندي أرسل إلى الأرض بيانات أولى من القمر شهدت أن درجة الحرارة على سطحه تعادل 70 درجة مئوية. مع ذلك فإن العلماء افترضوا بدايةً أن درجات حرارة سطح القمر تتراوح بين 20 و30 مئوية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا