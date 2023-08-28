أولى بياناتها.. المركبة الهندية تكشف عن درجة حرارة غير متوقعة على سطح القمر

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو" أن مركبة "تشاندريان - 3" نقلت أول بياناتها من القمر، والتي كشفت عن درجات حرارة غير متوقعة على سطح القمر.

وأصدرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية رسما بيانيا للتغيرات في درجات الحرارة على سطح القمر مع زيادة العمق، كما تم قياسها بواسطة حمولة ChaSTE على متن مركبة "تشاندريان - 3".

وقال بي إتش داروكيشا، العالم في منظمة "إيسرو": "اعتقدنا جميعا أن درجة الحرارة يمكن أن تتراوح بين 20 إلى 30 درجة مئوية على السطح، لكنها 70 درجة مئوية. وهذا أعلى بشكل مدهش مما كنا نتوقعه".

وأوضح أنه "على الأرض، لا يكاد يوجد أي اختلاف من هذا القبيل، وبالتالي فإن النتائج الأولى لـ"تشاندريان - 3" مثيرة للاهتمام للغاية"، مشيرا إلى أنه "عندما نذهب إلى سنتيمترين إلى ثلاثة سنتيمترات داخل الأرض، بالكاد نرى اختلافا يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، بينما في القمر، يكون الاختلاف حوالي 50 درجة مئوية. وهذا شيء مثير للاهتمام".

ونشرت المنظمة عبر منصة X (تويتر سابقا) رسما بيانيا يظهر التغيرات في درجات الحرارة على سطح القمر، وقالت: "فيما يلي الملاحظات الأولى من حمولة ChaSTE الموجودة على متن Vikram Lander. يقوم ChaSTE بقياس درجة حرارة التربة السطحية للقمر حول القطب، لفهم السلوك الحراري لسطح القمر".

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the first observations from the ChaSTE payload onboard Vikram Lander.



ChaSTE (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) measures the temperature profile of the lunar topsoil around the pole, to understand the thermal behaviour of the moon's… pic.twitter.com/VZ1cjWHTnd — ISRO (@isro) August 27, 2023

ويحتوي ChaSTE على مسبار درجة حرارة مجهز بآلية اختراق يمكن التحكم فيها وقادرة على الوصول إلى عمق 10 سم تحت السطح.

المصدر: national herald india + hindustan times