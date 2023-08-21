الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

أطلقت الصين اليوم الاثنين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء لرصد الأرض، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

وأوضحت وكالة "شينخوا" أن إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-12 04" تم على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي" عند الساعة 1:45 صباحا (بتوقيت بكين)، ودخل بنجاح المدار المخطط له.

وحسب "شينخوا"، فإن القمر الجديد سيستخدم في مجموعة متنوعة من المجالات، منها مسح الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث.

جدير بالذكر أن هذا الإطلاق يعتبر المهمة رقم 484 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

المصدر: "شينخوا"