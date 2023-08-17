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ناسا تعلن عن موعد عودة مركبة Dragon إلى الأرض

الفضاء

ناسا تعلن عن موعد عودة مركبة Dragon إلى الأرض
Legion-Media
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أعلنت وكالة ناسا عن الموعد الذي ستنفصل فيه مركبة Crew Dragon الأمريكية عن المحطة الفضائية لتعود بدفعة من رواد الفضاء إلى الأرض.

وجاء في رسالة نشرتها ناسا على مواقعها الإلكترونية: "مركبة Crew Dragon التي ستحمل طاقم مهمة Crew-6 ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية في موعد لا يتجاوز الأول من سبتمبر القادم".

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة ستحمل من المحطة إلى الأرض رائد الفضاء الروسي، أندريه فيديايف، والرائدين الأمريكيين، ستيفن بوين وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، وعند عودتها إلى الأرض ستهبط في المياه قبالة سواحل فلوريدا.

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وكانت ناسا قد أرسلت مركبة Crew Dragon مع طاقم مهمة Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية في 2 مارس الماضي، بواسطة صاروخ من نوع Falcon 9 أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وفي اليوم التالي وصلت المركبة إلى المحطة الفضائية والتحمت بالقسم الأمريكي التابع لها.

المصدر: تاس

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