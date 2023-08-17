روسيا تطور منظومات تحسن الاتصال والتحكم بالأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير منظومة جديدة تحسن إمكانيات الاتصال والتحكم بالأقمار الصناعية.

وجاء في بيان صادر عن شركة Ruselectronics التابعة للمؤسسة: "نمكن الخبراء في مركز Vigstar التابع لشركتنا من تطوير منظومة جديدة تساعد على تحسين تشغيل قنوات الاتصال الفضائية التي يمكن من خلالها الاتصال بالأقمار الصناعية".

وأضاف البيان: "الحلول الجديدة التي استخدمناها في المنظومة تحسن عمل قنوات إرسال واستقبال البيانات من الأقمار الصناعية، وتعمل على جمع البيانات باستمرار وتحليلها، هذه المعلومات ضرورية لمراقبة انضباط الاتصال وتحسين تشغيل القنوات الفضائية".

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ومن جهته قال مدير مركز Vigstar، أناتولي بوبوفيتش: " مراقبة ومعالجة الإشارات المرسلة والواردة من الأقمار الصناعية تعتبر مسألة معقدة وخطيرة، تقنياتنا الجديدة تمكن من مراقبة عمل قنوات الاتصال مع الأقمار الصناعية على مدار الساعة، هذا الامر يساعد في تحسين جودة الاتصال وجمع البيانات وتحسين تشغيل القنوات الفضائية، سيكون من الممكن استعمال التقنيات الجديدة من قبل المؤسسات المدنية ومراكز الاتصالات والتحكم التابعة للهيئات الحكومية أيضا".

المصدر: فيستي