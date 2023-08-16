روسيا تخطط لإطلاق عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة قبل نهاية العام الجاري

أعلنت شركة Glavkosmos الروسية أن روسيا تخطط لإطلاق عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة قبل نهاية عام 2023.

وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" قال المدير العام للشركة، دميتري لوسكوتوف: "سترسل عشرات الأقمار الصناعية الصغيرة كحمولة مرافقة للأقمار الأساسية التي ستطلقها روسيا إلى مدارات الأرض العام الجاري في إطار برنامجها الفضائي الفيدرالي".

وأضاف: "عشرات الأجهزة الصغيرة ستطلق كحمولة مرافقة إلى الفضاء، وآمل أن تكون هناك عمليتا إطلاق فضائيتان على الأقل قبل نهاية العام الجاري سيتم خلالهما إرسال الأقمار الصغيرة كحمولة مرافقة".

وأشار لوسكوتوف إلى أن بين الأقمار الصغيرة التي سترسلها روسيا هذا العام إلى الفضاء أقمارا أجنبية، وجميع عمليات إطلاق هذه الأقمار ستتم في إطار برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي.

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تعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتشارك فيها أكثر من 1500 شركة روسية و 85 شركة أجنبية، ويشهد المنتدى عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة

المصدر: فيستي