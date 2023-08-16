العلماء الروس يختبرون بنجاح محركا يعمل بالغاز للأقمار الصناعية الصغيرة

اختبر خبراء شركة Geoscan ومكتب Fakel للتصاميم بنجاح أول محرك يعمل بالغاز للأقمار الصناعية الصغيرة.





ويشير المكتب الإعلامي لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية إلى أن نتائج الاختبارات التي أجريت على Geoscan-Edelweiss ، الموجود في المدار حاليا، أكدت الوظائف المعلنة للمحرك.

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ويقول ألكسندر خوخلوف، رئيس قسم الأقمار الصناعية الصغيرة في الشركة: "لقد أصبحنا مع الزملاء في مكتب Fakel للتصاميم أول من ينفذ في روسيا سلسلة من المحركات الناجحة على الأقمار الصناعية الصغيرة وقد أكدت الاختبارات إمكانية تشغيل نظام الدفع بالغاز".

وأظهرت نتائج الاختبار، أن المحرك قادر على تغيير سرعة القمر الصناعي وارتفاع مداره. ويمكن مستقبلا استخدام هذه المحركات في تعديل مواقع الأقمار الصناعية بما في ذلك التخلص منها.

يذكر أن القمر الصناعي "Geoscan-Edelweiss" هو قمر صناعي خاص أطلق إلى الفضاء يوم 9 أغسطس عام 2022 من مطار بايكونور الفضائي . وهو مخصص لاختبارات الطيران لمنصة الأقمار الصناعية Geoscan 3U التي سوف تستخدم في الأنشطة التعليمية كجزء من برنامج إطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية الصغيرة جدا.

المصدر: تاس