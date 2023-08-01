ناسا تتلقى إشارة من مسبار Voyager الذي قطع الاتصال به الشهر الماضي

أعلنت وكالة ناسا أنها تلقت إشارة من مسبار Voyager-2 الذي فقدت الاتصال به نهاية يوليو الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "تلقت شبكة اتصالات الفضاء السحيق التابعة لناسا إشارة من مسبار Voyager-2، الأمر الذي يدل على أن المسبار الفضائي في حالة جيدة".

وكانت ناسا قد أعلنت في 28 يوليو الماضي أن العديد من الأوامر التي تم إرسالها إلى المسبار في 21 يوليو أدت إلى انحراف غير مقصود لهوائي الجهاز عن اتجاه الأرض، لهذا فقد المسبار القدرة على تلقي أوامر جديدة من المحطات الأرضية، وكان من المفترض أن يستأنف الاتصال بالمسبار خريف العام الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن المسبار مبرمج لتغيير اتجاهه في الفضاء عدة مرات في السنة، ومن المخطط أن يعاد توجيهه المرة القادمة في أكتوبر هذا العام.

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وتجدر الإشارة إلى أن ناسا كانت قد أطلقت مسباري Voyager 2 و Voyager 1 إلى الفضاء عام 1977 بهدف استكشاف كواكب النظام الشمسي والفضاء السحيق، وبالرغم من عمر الخدمة الافتراضي لهذين المسبارين قد انتهى فعليا إلا أنهما مستمران في العمل وجمع البيانات.

المصدر: ntv.ru