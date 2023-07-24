بدء تشغيل "ستارلينك الروسي "

شكلت 3 أقمار صناعية روسية من طراز "راسفيت" أطلقت في 27 يونيو الماضي من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي أول شبكة للإنترنت تم تشغيلها يوم 21 ايلول الجاري.

وأعلنت شركة "بيورو1440" الروسية المصنعة للأقمار الصناعية أن سرعة إرسال البيانات بلغت 12 ميغابيت/ثانية مع تأخير41 ميلي ثانية، وأضافت أن المرحلة التالية هي الإنتاج الصناعي التسلسلي للأجهزة الروسية وكذلك رفع سرعة إرسال البيانات حتى ما يزيد عن 100ميغابيت/ ثانية.

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يذكر أن الغاية من المشروع هي إنشاء خدمة فضائية تجارية خاصة لإيصال الإنترنت العريض النطاق ستعمل على مدارات الأرض المنخفضة بسرعة عالية ومع الحد الأدنى من التأخير.

وستبدأ الخدمة في العمل اعتبارا من عام 2027. ويخطط لأن تطلق إلى مدار الأرض بدءا من عام 2025 نحو 10 – 12 صاروخا كل عام. وسيحمل كل صاروخ نحو 15 قمرا صناعيا. وسيبلغ العدد الإجمالي للأقمار الصناعية بحلول عام 2035 نحو 900 قمر صناعي تعمل في مدار الأرض المنخفض. وستزود تلك الأقمار الصناعية بالإنترنت سكان روسيا كلها و75 دولة أخرى.

يذكر أن ناطقا باسم الخدمة الصحافية لاتحاد الاتصال الكهربائي الدولي كان قد أفاد نهاية فبراير الماضي بأن شركة "بيورو1440" الروسية قدمت طلبات تسجيل مجموعات الأقمار الصناعية Rassvet وRassvet-1 وRassvet-2. وحسب الخدمة الصحافية للاتحاد فإن مشروع Rassvet يقضي بحجز مدار للأقمار الصناعية على ارتفاع 600 كيلومتر وميل 98 درجة. أما الترددات التي طلبتها الشركة الروسية فيفترض تشغيلها قبل 2 يونيو عام 2029.

المصدر: Rutube.ru