الصين تطلق 4 أقمار اصطناعية

أرسلت الصين، اليوم الأحد، أربعة أقمار صناعية إلى مدار محدد مسبقا على صاروخ من طراز "لونغ مارش-2 دي" وفق ما ذكرت وكالة "شينخوا".

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن الصاروخ انطلق في الساعة 10:50 صباحا بتوقيت بكين، من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت الوكالة أن 3 أقمار ستستخدم للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد، وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، فيما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية، حيث تعتبر عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز "لونغ مارش".

المصدر: "شينخوا"