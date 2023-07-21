أغسطس يستضيف قمرين عملاقين بينهما القمر الأزرق الذي لن نشهده حتى عام 2026

لأول مرة منذ فترة طويلة، سيتميز شهر أغسطس من هذا العام بوجود اثنين من الأقمار العملاقة، بينها القمر الأزرق.

وتقول وكالة ناسا إن ثاني اكتمال للقمر في الصيف، والمعروف تقليديا باسم "قمر سمك الحفش" سيرتفع في الشرق بعد 30 دقيقة فقط من غروب الشمس في اليوم الأول من شهر أغسطس. وسيبلغ ذروته في الساعة 6:32 مساء بتوقست غرينتش.

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وسمي هذا البدر بقمر سمك الحفش نسبة إلى الأسماك من هذا النوع المتزايدة في البحيرات الخمس الكبرى، وهي بحيرات هورون وميشيغان وإري وأونتاريو وسوبريور.

وفي أجزاء أخرى من العالم، يُعرف هذا القمر باسم قمر الذرة الخضراء (Moon Corn Moon) وقمر الحبوب (Grain Moon) وحتى القمر الأحمر (Red Moon).

وبحلول 16 أغسطس، سيكون القمر مر بمرحلة الهلال. ليظهر في 30 أغسطس بدر ثان يُعرف بالقمر الأزرق، سيبلغ ذروة اكتماله في الساعة 1:36 صباحا من يوم 31 أغسطس.

ونظرا لأن القمر يستغرق نحو 29.5 يوما لأكمال دورة كاملة، والشهور أطول من ذلك ببضعة أيام فقط، فمن النادر حدوث ظاهرة القمر الأزرق.

ويمكن أن نرى قمرا أزرق كل ثلاث سنوات في المتوسط، مع تحديد الموعد التالي لهذا الحدث في مايو 2026.

وما يجعل أقمار شهر أغسطس مميزة أكثر هو أن كلا هذين القمرين سيكونان عملاقين.

وتصف عبارة "القمر الفائق" اكتمال القمر الذي يمكن أن يبرز أكبر من البدر العادي لأنه يقع في نطاق 90% من أقرب مدار له إلى الأرض.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب ما يكون إلى الأرض، وهذا لأن مداره بيضاوي الشكل.

ونظرا لقربها، يمكن أن تظهر الأقمار العملاقة أكثر سطوعا بنسبة تصل إلى 16% وأكبر بنسبة 7% من القمر الكامل العادي".

المصدر: فوكس نيوز