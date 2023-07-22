Virgin Galactic تعلن أفراد طاقم رحلتها الفضائية الثانية

أعلنت شركة Virgin Galactic الاثنين 17 يوليو أسماء أفراد طاقم الرحلة التجارية الثانية Galactic-02 إلى حدود الفضاء.

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وسيشارك في البعثة الفضائية التي ستطلقها يوم 10 أغسطس المقبل طائرة VSS Unity شبه المدارية جون جودوين المشارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 والبالغ من العمر 80 عاما والمواطنتان من جزر الكاريبي كيشا شاهاف وابنتها أنستاشيا مايرز اللتان فازتا بتذكرتي البعثة عن طريق حملة يانصيب أقامتها منظمة Space for Humanity غير التجارية.

وسترافق الطاقم بيث موسى مدربة رواد الفضاء في Virgin Galactic والتي ستشارك في الرحلة الفضائية الرابعة لها. وتخطط الشركة أيضا لبث وقائع البعثة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

يذكر أن Virgin Galactic هي واحدة من شركات الفضاء الأمريكية إلى جانب Blue Origin العائدة لجيف بيزوس و SpaceX العائدة لـ إيلون ماسك التي تعمل على تنظيم رحلات فضائية تجارية.

وفي 29 يونيو الماضي نجحت مركبة Unity الفضائية التابعة للشركة في تحقيق أول بعثة تجارية شبه مدارية لها وهبطت على الأرض في نيو مكسيكو. وكان على متنها إلى جانب مدرب من Virgin Galactic ثلاثة إيطاليين يمثلون القوات الجوية الإيطالية والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا.

المصدر: تاس