انفجار محرك صاروخ Blue Origin بعد 10 ثوان من بداية اختباره

انفجر المحرك الصاروخي لشركة Blue Origin التي تعود لرجل الأعمال جيف بيزوس أثناء اختباره يوم 30 يونيو الماضي بعد مضي 10 ثوان فقط على بداية عملية الاختبار.

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وتشير قناة CNBC التلفزيونية إلى أن المحرك BE-4 انفجر بعد 10 ثوان من بداية الاختبارات في ولاية تكساس. وقد اعلن ممثلو شركة Blue Origin أن الخبراء "حددوا سبب المشكلات ويعملون على إزالتها".

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر تسليم المحرك إلى United Launch Alliance (ULA) بعد الانتهاء من الاختبارات في يوليو، لإطلاق أجهزة فضائية إلى المدار بواسطة صاروخ فولكان. وقد أكد مصدر في شركة Blue Origin أن اختبار المحرك سيستمر وسوف تفي الشركة بجميع التزاماتها للعملاء قبل نهاية العام.

ومن جانب آخر تسعى (ULA) إلى إطلاق صاروخ فولكان في أسرع وقت لإكمال شهادتها من قبل قوة الفضاء الأمريكية، لأنها تخطط للتوقف عن استخدام صواريخ Atlas V و Delta IV الثقيل. وقد أكدت الشركة أن فشل اختبار المحرك لن يغير خططها.

المصدر: تاس