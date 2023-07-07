مصر تصنع قمرا صناعيا غير مسبوق في تاريخها (صورة)

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، عن استعداد مصر لإطلاق قمر صناعي جديد باسم "نكس سات 1" الذي وصل مصر في مايو الماضي من ألمانيا.

وأكد صدقي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وبالنسبة للقمر الصناعي "نكس سات"، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه من نوع "مايكرو ساتلايت "صغيرة الحجم، وزنه 5ر68 كجم، وعمره الافتراضي 6 أشهر، ويستخدم في مجال التخطيط العمراني، حيث وصل من ألمانيا بعد انتهاء جميع الاختبارات بنجاح والمقرر إطلاقه من الصين.

وأشار إلى أن "نكس سات" هو القمر الصناعي الثاني الذي سيطلق من محطة الإطلاق بالصين نهاية العام الحالي خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر القادمين، بعد القمر الصناعي "مصر سات 2" المقرر إطلاقه في أكتوبر القادم.

من جانبه، قال الدكتور هيثم مدحت رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة إن القمر الصناعي "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة ما عدا اختبارات الاهتزازات الفضائية والتي تمت في ألمانيا قبل بدء عمل المركز.

وأضاف أن الجانب الألماني ساهم في عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، أما الجانب المصري فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.

وأكد الدكتور هيثم مدحت أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر، كما أنه يمنح مصر دورا رياديا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الإفريقية.

بالبحث تبين أن NExSat 1 هو قمر صناعي تجريبي لرصد الأرض صنعته وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع شركة Berlin Space Technologies (BST) في ألمانيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن NExSat-1 هو الأول من سلسلة الأقمار الصناعية التجريبية التي ستمكن من اختبار التقنيات الجديدة.

القمر الصناعي الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع Berlin Space Technologies هو قمر صناعي صغير يبلغ وزنه 65 كجم ويحمل كاميرتين متوسطتين بدقة 7.5 متر GSD من مدار 700 كم سيتم استخدام كلاهما للرصد البيئي.

المصدر: الأهرام + RT