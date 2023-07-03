روسيا تقترح على مصر والجزائر المساهمة في بناء محطة الفضاء الروسية وإنشاء وحدات فضائية مستقلة

اقترحت روسيا على سلطات مصر والجزائر المساهمة في إنشاء محطة الفضاء الروسية التي يجب أن تنتهي عملية تجميعها بحلول عام 2032.

أفاد بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية يوري بوريسوف أثناء اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عقده الجمعة 30 يونيو الماضي.

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وقال بوريسوف إنه زار مؤخرا هاتيْن الدولتيْن حيث التقى رئيسي وكالتي الفضاء القوميتين واقترح عليهما المساهمة الواسعة النطاق في عملية إنشاء محطة الفضاء الروسية. كما عرض عليهما بناء وحدتيْن فضائيتين خاصتين ببلديهما.

وأوضح بوريسوف قائلا:" يجب علينا بدءا من عام 2024 المباشرة بتحقيق المشروع الواسع النطاق الخاص بتجميع محطة الفضاء الروسية القومية لتختتم الأعمال الأساسية بحلول عام 2030. أما التحقيق الكامل للمشروع فسينتهي بحلول عام 2032".

وقد أعرب بوريسوف عن أمل بأن تزيد فاعلية محطة الفضاء الجديدة عن فاعلية القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية. وأعاد إلى الأذهان أن عملية تجميع المحطة ليست برخيصة وقال:" نحن نتعرض لنقد مستمر من قبل زملائنا في وزارتي المالية والاقتصاد الروسيتين".

يذكر أن يوري بوريسوف أبلغ كذلك الرئيس الروسي في الاجتماع معه أن "روس كوسموس" تستعد لإطلاق قمر صناعي من طراز "غلوناس – كا 2" ، بصفته جيلا جديدة للملاحة الفضائية.

المصدر: تاس